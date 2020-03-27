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Эпидемия. Кличко призвал киевлян сообщать властям о больных и их контактах

Эпидемия. Кличко призвал киевлян сообщать властям о больных и их контактах - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.03.2020, 12:38

Мэр Киева просит сообщать о заболевших и тех, кто с ними контактирует: "Только консолидацией усилий мы локализуем и остановим распространение вируса"

Киевлянам следует сообщать властям об известных им случаях заболевания соседей или других людей коронавирусом, а также о тех, кто с такими контактирует. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, сейчас срочно нужно создать единую информационную базу потенциально больных киевлян и тех, кто с ними контактировал.

"Этих людей нужно немедленно отправлять лечиться или отправлять на изоляцию. Поэтому городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава, Госпогранслужбы, Главного управления Нацполиции", - добавил мэр столицы.

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Кличко призвал горожан не оставаться в стороне и принять посильное участие в реализации его инициативы.

"Киевляне тоже должны присоединиться к этому и предоставлять информацию об известных им случаях заболевания или людях, которые контактируют с потенциально больными", - заявил Кличко.

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Евгений Пилипенко, Шмыкова Александра
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