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Кличко просит "не кошмарить" врачей: Дайте работать, кто нас потом спасать будет

Кличко просит "не кошмарить" врачей: Дайте работать, кто нас потом спасать будет - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
25.03.2020, 12:44

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян не загружать медиков не критическими обращениями, а также не устраивать из их работы интернет-шоу

Киевский мэр Виталий Кличко просит "не кошмарить" медиков и не отвлекать их сейчас от работы. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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"Хочу отдельно обратиться к киевлянам и некоторым журналистам: не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков в Facebook. Это аморально. Дайте, пожалуйста, медикам работать. Иначе кто нас потом будет спасать?", - сказал он.

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Кличко напомнил, что в Киеве сейчас зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом и уточнил, что 20 пациентов находятся в Александровской больнице, один - в горбольнице №4, 10 - лечатся дома на самоизоляции.

Всего на сегодня в Киеве протестировано уже 1355 киевлян - с помощью экспресс-тестов и лабораторных исследований. Проверяется более 30 образцов на коронавирусную инфекцию.

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Евгений Пилипенко
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