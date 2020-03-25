Кличко просит "не кошмарить" врачей: Дайте работать, кто нас потом спасать будет

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Киевский мэр Виталий Кличко просит "не кошмарить" медиков и не отвлекать их сейчас от работы. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хочу отдельно обратиться к киевлянам и некоторым журналистам: не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков в Facebook. Это аморально. Дайте, пожалуйста, медикам работать. Иначе кто нас потом будет спасать?", - сказал он.

Читайте также: Возраст и симптомы умерших от коронавируса в Италии: отчет эпидемиологов

Кличко напомнил, что в Киеве сейчас зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом и уточнил, что 20 пациентов находятся в Александровской больнице, один - в горбольнице №4, 10 - лечатся дома на самоизоляции.

Всего на сегодня в Киеве протестировано уже 1355 киевлян - с помощью экспресс-тестов и лабораторных исследований. Проверяется более 30 образцов на коронавирусную инфекцию.

Читайте также: Кличко о возобновлении занятий в школах: Борьба с болезнью только начинается

