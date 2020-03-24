Кличко о возобновлении занятий в школах: Борьба с болезнью только начинается

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

О сроках возобновления занятий в столичных школах говорить "пока рано", поскольку борьба с коронавирусом в Украине "только начинается". Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, потому что борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - мы сможем говорить о восстановлении обучения", - сказал Кличко.

Мэр столицы считает приостановление учебного процесса в детсадах, школах и университетах "правильным и своевременным шагом".

Кличко заявил, что они делают все возможное для продолжения школьниками обучения в дистанционном формате: учителя дают задания онлайн, а телеканал "Киев" транслирует уроки, которые, по словам мэра, "пользуются большой популярностью".

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