Киев получил 170 000 масок, ждут еще 100 000. В основном их отдают медикам

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Киев получил 170 000 медицинских масок, которые в первую очередь направят в столичные больницы - тем, кто борется с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня на брифинге заявил киевский мэр Виталий Кличко.

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Из этого количества 100 000 масок городу передал "социально-ответственный бизнес", уточнил мэр.

По его словам, также "на днях" ожидается первая партия из 100 000 ранее заказанных масок, которые украинские предприятия шьют по заказу Киева.

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"В первую очередь мы передаем маски и средства защиты медикам в больницы: они сегодня на переднем фронте борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Кличко.

Все тесты, полученные Киевом, передаются в больницы и семейным врачам. Последние смогут выезжать к больным с симптомами коронавируса и оперативно проводить им тесты.

На этом же брифинге мэр разъяснил, какие ограничения вводятся в аптеках и магазинах столицы.

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