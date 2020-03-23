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Киев получил 170 000 масок, ждут еще 100 000. В основном их отдают медикам

Киев получил 170 000 масок, ждут еще 100 000. В основном их отдают медикам - Фото
Фото: pixabay.com
23.03.2020, 13:16

Основная часть масок, которые удается найти столичной власти, пока что передается в больницы, - медикам на передовой борьбы с COVID-19.

Киев получил 170 000 медицинских масок, которые в первую очередь направят в столичные больницы - тем, кто борется с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня на брифинге заявил киевский мэр Виталий Кличко.

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Из этого количества 100 000 масок городу передал "социально-ответственный бизнес", уточнил мэр.

По его словам, также "на днях" ожидается первая партия из 100 000 ранее заказанных масок, которые украинские предприятия шьют по заказу Киева.

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"В первую очередь мы передаем маски и средства защиты медикам в больницы: они сегодня на переднем фронте борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Кличко.

Все тесты, полученные Киевом, передаются в больницы и семейным врачам. Последние смогут выезжать к больным с симптомами коронавируса и оперативно проводить им тесты.

На этом же брифинге мэр разъяснил, какие ограничения вводятся в аптеках и магазинах столицы.

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Евгений Пилипенко, Шмыкова Александра
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