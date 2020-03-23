Карантин. Кличко заявил об ограничениях в аптеках и магазинах

В столичных аптеках и магазинах разрешено пребывание одного человека на 10 кв метров. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Он отметил, что в аптеках и магазинах внедряются дополнительные ограничения по количеству посетителей. "В помещениях должен быть один человек на 10 кв метров площади магазина. Собственники магазинов и аптек должны соблюдать эти ограничения", - сказал он.
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Доставка продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров в магазины продолжается в обычном режиме.
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