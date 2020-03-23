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Карантин. Кличко заявил об ограничениях в аптеках и магазинах

Карантин. Кличко заявил об ограничениях в аптеках и магазинах - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
23.03.2020, 12:53

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в аптеках и магазинах вводят дополнительные ограничения по количеству посетителей

В столичных аптеках и магазинах разрешено пребывание одного человека на 10 кв метров. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он отметил, что в аптеках и магазинах внедряются дополнительные ограничения по количеству посетителей. "В помещениях должен быть один человек на 10 кв метров площади магазина. Собственники магазинов и аптек должны соблюдать эти ограничения", - сказал он.

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Доставка продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров в магазины продолжается в обычном режиме.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • С 23 марта  общественный транспорт в Киеве перестал работать.

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Арина Толина, Шмыкова Александра
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