Карантин. Кличко заявил об ограничениях в аптеках и магазинах

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В столичных аптеках и магазинах разрешено пребывание одного человека на 10 кв метров. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он отметил, что в аптеках и магазинах внедряются дополнительные ограничения по количеству посетителей. "В помещениях должен быть один человек на 10 кв метров площади магазина. Собственники магазинов и аптек должны соблюдать эти ограничения", - сказал он.

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Доставка продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров в магазины продолжается в обычном режиме.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений.

С 23 марта общественный транспорт в Киеве перестал работать.

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