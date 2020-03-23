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Кличко пригрозил штрафами за появление на детских площадках во время карантина

Кличко пригрозил штрафами за появление на детских площадках во время карантина - Фото
Детская площадка (фото — pixabay.com)
23.03.2020, 12:43

Детские площадки в столице закрыты на время карантина против эпидемии коронавирусной инфекции: киевский мэр Виталий Кличко призвал не нарушать правила

Детские площадки в Киеве на время карантина посещать запрещено, а нарушители заплатят штраф. Об этом на брифинге заявил столичный мэр Виталий Кличко.

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"Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений. Потому что нет другого выхода сберечь вас, если вы сами этого не хотите", - сказал он.

Кличко подчеркнул: все детские площадки закрыты для посещения.

"Пожалуйста, не нарушайте правил", - призвал он горожан.

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Евгений Пилипенко, Шмыкова Александра
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