Кличко пригрозил штрафами за появление на детских площадках во время карантина

Детская площадка (фото — pixabay.com)

Детские площадки в Киеве на время карантина посещать запрещено, а нарушители заплатят штраф. Об этом на брифинге заявил столичный мэр Виталий Кличко.

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"Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений. Потому что нет другого выхода сберечь вас, если вы сами этого не хотите", - сказал он.

Кличко подчеркнул: все детские площадки закрыты для посещения.

"Пожалуйста, не нарушайте правил", - призвал он горожан.

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