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Европе нужно забыть о быстрой победе над COVID-19: это на год-два - медик из КНР

Европе нужно забыть о быстрой победе над COVID-19: это на год-два - медик из КНР - Фото
Военно-полевой мобильный госпиталь для больных COVID-19 на окраине Загреба (фото - ЕРА)
23.03.2020, 10:47

Без одновременных действий всего мира страны подвержены риску завозных инфекций – и продолжения пандемии, говорит шанхайский инфекционист Чжан Вэньхун

Европе не следует рассчитывать, что пандемия заболевания COVID-19 скоро закончится: разумнее готовиться к борьбе с коронавирусом, которая может затянуться на два года. Так считает глава шанхайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун, пишет одно из главных издания Китая SCMP.

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По его словам, ситуация, когда вспышка какого-либо вирусного заболевания длится год-два – это "совершенно нормально".

"Могу сказать вам сейчас: забудьте о мысли, что в ближайшее время пандемия в Европе закончится. Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными", - сказал Чжан на видеоконференции в Дюссельдорфе.

Директор департамента инфекционных заболеваний в больнице Хуашань говорит, что из-за перехода вспышки на глобальный уровень она будет продолжительной, а когда ее могут взять под контроль - этим летом или следующим, будет зависеть от глобальных усилий по сдерживанию.

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По его словам, Китай смог устроить тотальный карантин в 11-миллионном Ухане также и потому, что вспышка там совпала с местным Новым годом, когда школы и предприятия все равно должны были закрыться на праздник: "Если бы весь мир мог остановиться на месяц, пандемию можно было бы погасить".

Китайский эксперт по инфекционным болезням обнадежил, сказав, что видит позитивную тенденцию: правительства становятся все более и более активными в борьбе с коронавирусом: "Пока стратегии стран становятся все более энергичными, эффективный контроль над пандемией - это лишь вопрос времени".

Ранее исполнительный директор ВОЗ Майкл Райан заявил, что остановить SARS-CoV-2 только карантином не выйдет.

Евгений Пилипенко
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