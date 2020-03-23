Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Остановить коронавирус SARS-CoV-2 только карантином не выйдет, говорят в ВОЗ

Остановить коронавирус SARS-CoV-2 только карантином не выйдет, говорят в ВОЗ - Фото
Майкл Райан (фото - ЕРА)
23.03.2020, 08:06

Если жестко и быстро не пресекать единичные случаи COVID-19, когда эта пандемия пойдет на убыль, вероятны повторные ее вспышки, предостерегли в ВОЗ

Нельзя остановить распространение коронавирусной инфекции просто тем, что страна закроет границы и введет полный запрет передвижения внутри: нужно массовое тестирование людей. Об этом в авторской программе Эндрю Марра на канале BBC заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чтобы эффективно бороться с SARS-CoV-2 и не допустить повторных вспышек, нужно внедрять дополнительные меры, говорит он. По словам Райана, нужно сосредоточиться на тщательном выявлении больных, их последующей изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты.

"Если сейчас мы не предпримем серьезных шагов, когда все эти ограничения по передвижению отменят, снова вырастет опасность заражения", - считает эксперт.

Читайте также: В Финляндии усомнились в практичности тотального тестирования на коронавирус

Райан говорит, что вместе с карантинными мерами требуется тестирование каждого, у кого подозревают коронавирус: "Как только мы замедлим передачу вируса (в популяции), нужно атаковать его. Мы должны начать эту борьбу ", - сказал он.

В том же интервью эксперт ВОЗ сказал, что на разработку и тестирование возможной вакцины против SARS-CoV-2 уйдет не меньше года.

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
вирус пандемия коронавирус COVID-19 экспресс-тест майкл райан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 