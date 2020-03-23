Остановить коронавирус SARS-CoV-2 только карантином не выйдет, говорят в ВОЗ

Майкл Райан (фото - ЕРА)

Нельзя остановить распространение коронавирусной инфекции просто тем, что страна закроет границы и введет полный запрет передвижения внутри: нужно массовое тестирование людей. Об этом в авторской программе Эндрю Марра на канале BBC заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

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Чтобы эффективно бороться с SARS-CoV-2 и не допустить повторных вспышек, нужно внедрять дополнительные меры, говорит он. По словам Райана, нужно сосредоточиться на тщательном выявлении больных, их последующей изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты.

"Если сейчас мы не предпримем серьезных шагов, когда все эти ограничения по передвижению отменят, снова вырастет опасность заражения", - считает эксперт.

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Райан говорит, что вместе с карантинными мерами требуется тестирование каждого, у кого подозревают коронавирус: "Как только мы замедлим передачу вируса (в популяции), нужно атаковать его. Мы должны начать эту борьбу ", - сказал он.

В том же интервью эксперт ВОЗ сказал, что на разработку и тестирование возможной вакцины против SARS-CoV-2 уйдет не меньше года.

По состоянию на вечер 21 марта в Украине подтверждено 73 случая коронавирусной болезни.