В Финляндии усомнились в практичности тотального тестирования на коронавирус

Мика Салминен (скриншот из видеозаписи)

Директор Центра защиты и биологической опасности при Нацинституте здравоохранения и соцобеспечения Финляндии усомнился в пользе призыва Всемирной организации здравоохранения к странам проверить как можно больше "подозрительных" людей на наличие коронавируса. Об этом пишет Reuters.

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В отличие от многих других стран, Финляндия ограничивает использование тестов на SARS-CoV-2 только для самых уязвимых групп и медперсонала, заявил Мика Салминен. Власти там считают, что тестировать людей с легкими симптомами будет пустой тратой ресурсов.

"Мы не понимаем инструкций ВОЗ по тестированию. Мы больше не можем полностью ликвидировать в мире эту болезнь. Если кто-то заявляет об этом, он не понимает, как работает пандемия", - сказал Салминен.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал "тестировать, тестировать и тестировать" - и отслеживать зараженных, заявив, что такая стратегия "должна быть основой всех мер в каждой стране". По словам эпидемиолога Салминена, в Финляндии могут тестировать по 1500 человек в день, но проводят "не столько тестов, сколько можем, а только, сколько необходимо".

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Финляндия начала ограничивать тестирование на прошлой неделе. По состоянию на вчера, 19 марта, только около 3000 человек прошли проверку на вирус в Финляндии. Сейчас там диагностировано 400, 10 выздоровели. Органы здравоохранения страны полагают, что реальное число инфицированных может быть в 20–30 раз больше.

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