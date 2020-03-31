Украина не может полгода не работать, экономику нужно запускать – Шмыгаль

Правительство понимает, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин из-за коронавируса, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения: нужно запускать экономику страны. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил премьер Денис Шмыгаль.
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"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. <...> Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто смотреть дома и смотреть телевизор", - сказал он.
Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка: "Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается".
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По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).
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