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Украина не может полгода не работать, экономику нужно запускать – Шмыгаль

Украина не может полгода не работать, экономику нужно запускать – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
31.03.2020, 06:50

Премьер Денис Шмыгаль уверен, что уже через несколько дней правительство сможет сообщить народу, как и что оно будет делать дальше с карантином

Правительство понимает, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин из-за коронавируса, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения: нужно запускать экономику страны. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил премьер Денис Шмыгаль.

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"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. <...> Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто смотреть дома и смотреть телевизор", - сказал он.

Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка: "Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается".

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По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).

  • Экс-министр экономики Милованов считает, что в Украине без работы могут остаться 170 000-500 000 человек.

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Евгений Пилипенко
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экономика карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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