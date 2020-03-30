Шмыгаль объяснил увольнение Емца и Уманского: Страна требует быстрых действий

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Сейчас страна требует быстрых действий - так объяснил увольнение глав Минфина и Минздрава Игоря Уманского и Ильи Емца премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, и Уманский, и Емец - профессионалы, которые могут реализовать долгосрочные реформы. "Но сейчас страна требует быстрых действий", - объяснил Шмыгаль увольнение министров.

Премьер выразил надежду, что и Уманский, и Емец продолжат помогать команде правительства.

4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 депутата.

отправила Алексея Гончарука В тот же день был утвержден новый состав правительства , главой Минздрава стал Емец, главой Минфина - Уманский.

Сегодня Рада проголосовала за увольнение обоих с должностей министров, но не смогла назначить новых.

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