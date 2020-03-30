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Шмыгаль объяснил увольнение Емца и Уманского: Страна требует быстрых действий

Шмыгаль объяснил увольнение Емца и Уманского: Страна требует быстрых действий - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.03.2020, 16:02

Премьер Шмыгаль уверен, что бывшие главы Минфина и Минздрава Уманский и Емец могли бы реализовать реформы, но сейчас стране нужны быстрые действия

Сейчас страна требует быстрых действий - так объяснил увольнение глав Минфина и Минздрава Игоря Уманского и Ильи Емца премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, и Уманский, и Емец - профессионалы, которые могут реализовать долгосрочные реформы. "Но сейчас страна требует быстрых действий", - объяснил Шмыгаль увольнение министров.

Премьер выразил надежду, что и Уманский, и Емец продолжат помогать команде правительства.

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Денис Юдин
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минздрав Минфин Игорь Уманский Илья Емец Денис Шмыгаль
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