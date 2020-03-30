Сегодня в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На нем точно рассмотрят законопроекты для противостояния эпидемии коронавируса, изменения в бюджет и назначение новых министров. Рассмотрение "антиколомойского закона" и рынка земли - под вопросом.
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Президент Владимир Зеленский вчера обратился к украинцам. Он сказал, что им удалось договориться о поддержке на $10 млрд от МВФ. Но Украина ее получит, если нардепы примут "антиколомойский" закон (предотвратит возможность возвращения ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому) и закон о рынке земли. Если голосование провалят, страна, по словам президента, окажется под угрозой дефолта.
Несмотря на обращение Зеленского, в повестке дня Рады эти законопроекты отсутствуют. Ночью глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия допустил, что их могут рассмотреть 30 марта на отдельном внеочередном заседании.
На заседании, которое начнется в 14:00, парламент рассмотрит такие законопроекты и инициативы.LIGA.net ведет онлайн-хронику событий вокруг заседания.
БЮДЖЕТ
26 марта премьер Денис Шымгаль презентовал главам фракций пересмотренный бюджет. Его главные цифры: проседание расходов на более чем 100 млрд грн, жесткая экономия, в три раза больший дефицит бюджета – 300 млрд грн, а также новшество – крупный стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом. Дефицит должен был вырасти почти до 8%. Этот секвестр не поддержали в Раде.
29 марта Шмыгаль сообщил, что изменения пересмотрели, "расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены".
В тот же день Зеленский дополнил, что будут увеличены выплаты врачам, которые борются с эпидемией, а зарплаты чиновников и судей, а также членов набсоветов и руководства госпредприятий максимально сократят. Он заверил, что ни одной гривни не будет сокращено из расходов на армию и оборону страны.
Депутат фракции Слуга народа Егор Чернев сообщал 26 марта, что на голосование за "антиколомойский" закон может не хватить голосов, поскольку часть депутатов, по его словам, находятся на финансировании группы Приват или связаны с ней общими интересами.
Чернев сказал, что за законопроект голоса могут дать Голос, депутатская группа Доверие, Европейская солидарность и часть Слуги народа.
Два важных нововведения последней версии "антиколоймского" законопроекта:
- изменена формула, по которой Коломойский и Боголюбов могут в суде потребовать компенсацию за потерю банка. Законопроект устанавливает понятие “реальных убытков”, которые нужно подтвердить с помощью международной аудиторской компании по принципу стоимости акций банка, которую мог бы уплатить гипотетический покупатель на момент решения о неплатежеспособности. Компанию выбирает украинский суд, который решает могут ли экс-бенефициары претендовать на компенсацию.
- даже если экс-владельцы банка-банкрота получат право на возмещение убытков, это не освобождает их от прочей ответственности, в том числе, за потенциальное мошенничество с помощью подконтрольного финучреждения.
27 марта Зеленский представил на заседании фракции СН скорректированный законопроект о рынке земли:
- запуск рынка намечен на 1 июля 2021 года вместо ранее анонсированного 1 октября 2020 года;
- на протяжении двух первых лет открытия рынка земли право на покупку наделов получают только физические лица;
- ограничение на покупку земель в первые два года составит всего 100 га, а последующие периоды, когда должны быть к рынку допущены и юридические лица, - не более 10 000 га, как это предусматривал предыдущий вариант модели рынка;
- продажа государственных земель запрещена;
- доступ к рынку иностранцев будет зависеть от результатов всеукраинского референдума по этому вопросу.