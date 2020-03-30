Сегодня в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На нем точно рассмотрят законопроекты для противостояния эпидемии коронавируса, изменения в бюджет и назначение новых министров. Рассмотрение "антиколомойского закона" и рынка земли - под вопросом.

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Президент Владимир Зеленский вчера обратился к украинцам. Он сказал, что им удалось договориться о поддержке на $10 млрд от МВФ. Но Украина ее получит, если нардепы примут "антиколомойский" закон (предотвратит возможность возвращения ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому) и закон о рынке земли. Если голосование провалят, страна, по словам президента, окажется под угрозой дефолта.

Несмотря на обращение Зеленского, в повестке дня Рады эти законопроекты отсутствуют. Ночью глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия допустил, что их могут рассмотреть 30 марта на отдельном внеочередном заседании.

На заседании, которое начнется в 14:00, парламент рассмотрит такие законопроекты и инициативы.LIGA.net ведет онлайн-хронику событий вокруг заседания.