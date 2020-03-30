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Рада может провести третье внеочередное заседание для "антиколомойского" закона

Рада может провести третье внеочередное заседание для "антиколомойского" закона - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
30.03.2020, 12:50

Если кворум финансового комитета соберется, то голосование по "антиколомойскому закону" может пройти уже сегодня. Если нет, то завтра

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли и так называемый "антиколомойский" закон (№3260) на третьем внеочередном заседании. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

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По его словам, если в 13:00 финансовый комитет соберет кворум и рассмотрит "антиколомойский" закон, то парламент проведет еще одно внеочередное заседание, на которое помимо закона о банках будет вынесена и земельная реформа. При этом это заседание может состоятся сразу после двух первых 30 марта.

"Обзвонили депутатов, кворум на час должен быть", - отметил он. Если же кворум не соберется, то внеочередное заседание может состоятся завтра, 31 марта.

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Собеседник объяснил, что некоторые члены комитета из-за состояния здоровья не могут физически присутствовать на комитете.

"Поэтому после того, как мы на первом заседании примем закон об онлайн-заседаниях комитетов, его быстро подпишут Разумков и президент, чтобы он вступил в силу. И вечером может состояться заседание финансового комитета, но уже онлайн. И тогда внеочередное по банкам и земле состоится, вероятно, завтра", - рассказал собеседник.

ОБНОВЛЕНО в 13:32. Финансовый комитет собрал кворум и поддержал "антиколомойский" законопроект в редакции Кабмина.

  • Сегодня Верховная Рада рассмотрит на первом внеочередном заседании секвестр бюджета, законы для борьбы с эпидемией коронавируса и кадровые изменения в Кабмине. На второмзаконопроект об обеспечении беспрерывного питания военнослужащих. 
  • Президент Владимир Зеленский обращался к депутатам с призывом принять "антиколомойский" закон и закон о рынке земли, чтобы получить внешнее финансирование на $10 млрд и не допустить дефолта. Но оба закона не включили в повестку дня. Глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что для их рассмотрения могут провести дополнительное внеочередное заседание сразу же после первого.
  • Сегодня утром финансовый и аграрный комитеты не могли рассмотреть эти законопроекты, поскольку не было кворума – часть депутатов не пришли. Аграрный комитет уже собран. Заседания комитетов перенесли на 13:00.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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