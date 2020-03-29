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Провал законов о рынке земли и банках создаст угрозу дефолта - Зеленский

Провал законов о рынке земли и банках создаст угрозу дефолта - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
29.03.2020, 20:42

Зеленский заявил, что если Верховная Рада не примет завтра земельную реформу и "антиколомойский закон", появится риск дефолта

Рассмотрение законов о земельной реформе и о невозвращении национализированных банков позволит получить поддержку не менее $10 млрд, их отклонение вызовет угрозу дефолта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

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Зеленский рассказал, что правительство и он сам договорились с международными партнерами об оказании Украине поддержки размером не менее $10 млрд. Она будет получена, если завтра на внеочередном заседании Верховная Рада примет законы о реформе рынка земли и о национализированных банках. Закон о банках часто называют "антиколомойским", поскольку он должен предотвратить возможность возвращения ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому.

В случае, если законы не будут приняты, экономику Украины ждет спад и появится риск дефолта, заявил Зеленский. Теперь, по его словам, вся ответственность на парламенте.

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По словам Зеленского, завтра избирателям станет ясно, являются ли депутаты слугами народа, или прислужниками чужих интересов. Он призвал нардепов проявить ответственность. "Вас выбрал народ Украины. Теперь ваша очередь выбрать народ Украины", - заявил президент.

  • 17 марта парламент отложил рассмотрение закона о рынке земли, поскольку не было получено согласие МВФ на помощь Украине.
  • 23 марта "антиколомойский закон" был внесен Кабмином в парламент.
  • 24 марта стал известен его текст: основные моменты.
Денис Юдин
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верховная рада Владимир Зеленский рынок земли земельная реформа антиколомойский закон
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