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Заседание Рады пройдет в понедельник, рассмотрят банки и землю - Зеленский

Заседание Рады пройдет в понедельник, рассмотрят банки и землю - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
27.03.2020, 20:54

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем рассмотрят законопроекты об обороте земли и о национализированных банках. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа.

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"В понедельник будет внеочередная сессия Рады. Я на это настроен. Чтобы мы в понедельник все вопросы из этого блока прошли. Это для нас очень важно. Никто не хочет дефолта в стране", - сказал Зеленский.

Депутат из Слуги народа Никита Потураев рассказал о законопроекте об обороте земли.

"Наша команда во главе с президентом предложила компромиссный вариант, а именно: срок действия закона откладывается на 9 месяцев, после этого еще два года только физические лица смогут покупать землю, и не больше 100 га. Это именно то, что говорили, что необходимо мелким фермерам дать отсрочку. Только после этого, с 2022 или 2023 года, смогут покупать и юрлица. Подчеркиваю - без иностранцев. И тогда порог концентрации повышается до 10 000 га", - сказал Потураев.

Спикер Рады Дмитрий Разумков сказал, что сейчас обсуждают, как провести заседание - в зале или во внутреннем дворике парламента.

Ребрина Вадим
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