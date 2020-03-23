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У депутата Горбенко из Слуги народа - коронавирус

У депутата Горбенко из Слуги народа - коронавирус - Фото
Руслан Горбенко (фото - facebook.com/ruslan.gorbenko.7)
23.03.2020, 21:01

Коронавирус COVID-19 выявлен у депутата из Слуги народа Руслана Горбенко

Коронавирусная инфекция выявлена у депутата из фракции Слуга народа Руслана Горбенко. Сейчас он в больнице с левосторонним воспалением легких. Об этом сообщала в Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук.

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При этом, по ее словам, Горбенко в последний месяц не выезжал за границу, то есть мог заразиться только в Украине. "Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В этом сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - написала депутат.

По словам Кравчук, симптомы у ее коллеги Горбенко появились 19 марта, "поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Рады, он еще не мог заразить коллег".

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Но круг близких контактов депутата сейчас устанавливает аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался, отметила замглавы фракции СН.

При этом она заверила, что парламент продолжит работать. "Пройдем тесты на вирус. Если нужно - кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах", - написала Кравчук.

Позже Горбенко перепостил ее сообщение в своем Facebook.

  • 18 марта стало известно, что тест депутата Сергея Шахова на коронавирус дал позитивный результат. 
  • Сегодня Украинская правда со ссылкой на собеседников в депутатском корпусе сообщила, что коронавирус выявлен у депутата фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Александра Лукашева.

Ребрина Вадим
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Слуга народа Евгения Кравчук коронавирус COVID-19 Руслан Горбенко
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