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У нардепа Лукашева выявили коронавирус - УП

У нардепа Лукашева выявили коронавирус - УП - Фото
Александр Лукашев (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
23.03.2020, 11:49

Нардеп Александр Лукашев не был на внеочередном заседании Рады, которое проходило 17 марта

У депутата фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Александра Лукашева диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, у Руслана Горбенко (Слуга народа) еще проверяют тест. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в депутатском корпусе.

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"Экспресс-тесты (Лукашева) были отрицательные, ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции, - ред.) подтвердил", - отметил источник.

На прошлой неделе у нардепа была повышенная температура, сейчас чувствует себя лучше.

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На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Горбенко проводят на еще одно исследование, его проверяют.

  • 18 марта сообщалось, что у Шахова – подозрение на заражение коронавирусом. Он летал в Женеву с 7 по 10 марта.
  • Народные депутаты, которые контактировали с Шаховым, решили самоизолироваться.
  • 18 марта президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что тест на коронавирус  Шахова показал позитивный результат. 

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Арина Толина
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Слуга народа Оппозиционная платформа - За життя коронавирус Александр Лукашев Руслан Горбенко
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