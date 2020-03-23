У нардепа Лукашева выявили коронавирус - УП

Александр Лукашев (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

У депутата фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Александра Лукашева диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, у Руслана Горбенко (Слуга народа) еще проверяют тест. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в депутатском корпусе.

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"Экспресс-тесты (Лукашева) были отрицательные, ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции, - ред.) подтвердил", - отметил источник.

На прошлой неделе у нардепа была повышенная температура, сейчас чувствует себя лучше.

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На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Горбенко проводят на еще одно исследование, его проверяют.

заражение коронавирусом . Он летал в Женеву с 7 по 10 марта. 18 марта сообщалось , что у Шахова – подозрение на. Он летал в Женеву с 7 по 10 марта.

Народные депутаты, которые контактировали с Шаховым, решили самоизолироваться.

ест на коронавирус Шахова показал позитивный результат. 18 марта президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что т

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