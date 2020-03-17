Рада голосует за временные законы о борьбе с коронавирусом в Украине: трансляция

Сегодня, 17 марта с 08:00, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание по приоритетным вопросам борьбы с коронавирусной пандемией, а точнее – потенциальной эпидемией в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Цель парламентариев - рассмотреть и принять законопроекты о борьбе с заболеванием COVID-19, какие именно - читайте здесь. Они рассчитаны на трехмесячный срок действия.

Читайте также: Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет

Трансляция: Радіо Свобода.

Вчера финансовый комитет Рады поддержал законопроект о послаблениях для бизнеса на время карантина в связи с коронавирусом. Что предлагают.

Читайте также: Коронавирус. Три сценария для мировой экономики и семь советов бизнесу от McKinsey