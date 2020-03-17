Рада голосует за временные законы о борьбе с коронавирусом в Украине: трансляция

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Сегодня депутаты должны принять несколько временных законов об экстренных мерах борьбы с эпидемией и защите граждан/бизнеса в новых условиях

Сегодня, 17 марта с 08:00, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание по приоритетным вопросам борьбы с коронавирусной пандемией, а точнее – потенциальной эпидемией в Украине.

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Цель парламентариев - рассмотреть и принять законопроекты о борьбе с заболеванием COVID-19, какие именно - читайте здесь. Они рассчитаны на трехмесячный срок действия.

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Трансляция: Радіо Свобода.

Вчера финансовый комитет Рады поддержал законопроект о послаблениях для бизнеса на время карантина в связи с коронавирусом. Что предлагают.

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Теги: верховная рада, вирус, эпидемия, коронавирус, COVID-19
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