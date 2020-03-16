В Раду внесен законопроект о мерах по борьбе с коронавирусом: что предлагают

Фото: пресс-служба Верховной Рады/Facebook

Законопроект об изменениях в законодательстве по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 внесен в Верховную Раду. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Законопроект внесен межфракционной группой депутатов из Слуги народа, Европейской солидарности, ОПЗЖ, Батькивщины, Голоса, депутатских групп За будущее и Доверие.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он создает правовые основания для комплекса мер по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

В частности, для проведения необходимых закупок вводится:

- стопроцентная предоплата за соответствующие товары, работы и услуги;

- освобождение от НДС и таможенных пошлин необходимых лечебных средств, медицинских изделий и оборудования;

- контроль со стороны Кабмина за ценами на медицинские товары и социально значимые товары.

Эти нормы будут временными.

Также предлагается ввести комплекс норм по защите прав физических и юридических лиц во время карантина, а именно:

- возможность работы из дома и предоставление отпуска с согласия работников;

- наделение собственников правом изменять режим работы организаций по приему и обслуживанию физических и юридических лиц с обязательным информированием населения о этом;

- запрет на отмену действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены);

- запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или обратиться в органы миграционной службы для продления срока пребывания на территории страны из-за введения карантина;

- отнесение юридического факта карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

- продления сроков получения и оказания административных и других услуг;

- ряд мер по защите прав и интересов внутренне перемещенных лиц;

- запрет на проведение органами госнадзора плановых мероприятий по надзору в сфере хоздеятельности.

Законопроект поручает правительству в недельный срок установить дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты ликвидацией заболевания COVID-19 в размере 200% зарплаты на период мер по борьбе с коронавирусом, а также доплат другим категориям работников, которые обеспечивают основные сферы жизнедеятельности.

Законопроект устанавливает административную ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицами, которые могут быть инфицированы, а также усиление уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по борьбе с инфекциями. Также устанавливается административная ответственность за необнародование информации о проведенных по этому закону публичных закупках.

13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.

Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.

Завтра Рада рассмотрит пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все основные новости