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Коронавирус в Раде. Члены комитета, общавшиеся в Шаховым, уходят на самоизоляцию

Коронавирус в Раде. Члены комитета, общавшиеся в Шаховым, уходят на самоизоляцию - Фото
Участники акции возле Верховной Рады (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
18.03.2020, 15:30

Члены комитета Верховной Рады, общавшиеся в зараженным нардепом Шаховым, уходят на самоизоляцию

Народные депутаты, члены экологического комитета Верховной Рады приняли решение самоизолироваться из-за обнаружения коронавируса у нардепа Сергея Шахова. Об этом сообщил глава комитета, депутат от фракции Слуга народа Олег Бондаренко, передает LB.ua.

"Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сказал Бондаренко.

Отмечается, что, по его словам, на данный момент все депутаты здоровы. Они получили рекомендации в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Тесты пока проводить не будут.

  • Сегодня, 18 марта, стало известно, что депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусом. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. На следующий день присутствовал на заседании комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

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Медведева Наталия
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