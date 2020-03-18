Нардеп Шахов заявил, что у него подозрение на коронавирус

Сергей Шахов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У депутата народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа Довира, есть подозрение на коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом он сообщил сегодня в комментарии LIGA.net.

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"Три дня назад поднялась температура, я, как добропорядочный гражданин, вызвал скорую, взяли анализы на грипп, тест - отрицательный. Я спросил, есть ли возможность взять анализ на коронавирус, они сказали, что тестов в стране нет", - отметил Шахов.

Он уточнил, что у него была температура 38-38,5.

По его словам, сегодня нет температуры, но он вызвал скорую, медики проверили его тест-системой. "После того, как взяли тест, якобы гослаборатория показала, что очень похоже на коронавирус", - сказал Шахов.

Отвечая на вопрос LIGA.net, идет ли речь идет о подозрении на коронавирус, Шахов сказал: "К большому счастью, я верю только документам, попросил врачей из Добробута дать мне официальный документ, где подтвержден коронавирус".

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Шахов подчеркнул, что документа из больницы у него на руках пока нет, при этом он ни с кем не общался, не посещал вчера внеочередное заседание Рады.

Он сообщил, что в случае, если подтвердится диагноз заражения коронавирусом, то "проблем нет, нужно лечиться и обязательно придерживаться всех норм дезинфекции".

Шахов добавил, что был в командировке в Женеве с 7 по 10 марта. Сейчас он находится дома.

В пресс-службе Аппарата Верховной Рады сообщили, что по подозрению заражения коронавирусом Шахова медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование.

Нардеп находится в самоизоляции. "Аппарат Верховной Рады в координации с министерством здравоохранения принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом", - отмечается в сообщении.

Сотрудники Минздрава уже прибыли в Раду для проведения необходимых действий. Устанавливаются все лица, контактировавшие с Шаховым, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Вчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

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