У Шахова подтвержден коронавирус, он изолирован – видеообращение Зеленского

Тест на коронавирус народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа Довира, показал позитивный результат. Шахов изолирован. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Президент отметил, что вчера в система Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосования.

"Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, депутат Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время – все они пройдут быстрый тест на коронавирус.