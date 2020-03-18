У Шахова подтвержден коронавирус, он изолирован – видеообращение Зеленского

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Президент Зеленский сообщил, что у нардепа Шахова положительный тест на коронавирус

Тест на коронавирус народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа Довира, показал позитивный результат. Шахов изолирован. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Президент отметил, что вчера в система Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосования.

"Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, депутат Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время – все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

  • Сегодня, 18 марта, стало известно, что у депутата Верховной Рады Сергея Шахова – подозрение на заражение коронавирусом. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. На следующий день присутствовал на заседании комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.
  • Народные депутаты, которые контактировали с Шаховым, решили самоизолироваться.
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Теги: Владимир Зеленский, сергей шахов, коронавирус
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