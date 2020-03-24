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"Кабмин не успевает". Рада перенесла внеочередное заседание

"Кабмин не успевает". Рада перенесла внеочередное заседание - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
24.03.2020, 23:03

Верховная Рада перенесла внеочередное заседание

Запланированное на 26 марта внеочередное заседание Верховной Рады переносится предварительно на конец недели. Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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По ее словам, внеочередное заседание может состояться в субботу, 28 марта.

"Ждем регистрации законопроектов по противодействию последствиям пандемии, также Кабинет министров готовит изменения в бюджет", - сообщила Кравчук.

Другой собеседник LIGA.net в руководстве СН сообщил, что перенос внеочередного заседания связан с неготовностью законопроектов.

"Бюджетные изменения еще не готовы, два короновирусных закона не свели. Не успевает правительство", - объяснил он.

Кроме того, один из руководителей фракции допустил, что внеочередное заседание может состояться 27 марта во второй половине дня.

"По состоянию на сейчас Рада ни одного предложения от Кабмина не получала. Есть предложения от НБУ, есть от Укрспирта совместно с Минэкономики по спирту, но глобальных каких-то вещей мы от правительства так и не дождались", - добавил собеседник.

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  • Ранее сегодня сообщалось, что внеочередное заседание парламента назначено на 26 марта и пройдет в сессионном зале "с дополнительными средствами защиты" для депутатов.
  • Сегодня Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский закон").

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Медведева Наталия, Юрий Смирнов
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верховная рада антиколомойский закон
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