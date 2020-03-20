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Коронавирус в Раде. Если нардеп умрет, то придет новый, по спискам – Потураев

Коронавирус в Раде. Если нардеп умрет, то придет новый, по спискам – Потураев - Фото
Никита Потураев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
20.03.2020, 21:52

Народный депутат от Слуги народа Никита Потураев объяснил, что случится, если нардепы будут умирать от коронавируса

Если кто-то из народных депутатов умрет от коронавируса, то ему на замену придут новые люди – по существующим спискам. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Никита Потураев в интервью 24 каналу.

Потураев отметил, что если в Верховной Раде начнется цепная реакция заражения коронавирусом в связи с болезнью нардепа Сергея Шахова, то весь парламент переболеет. 

Нардеп напомнил, что в Раде работает немало людей пожилого возраста, которые принадлежат к группе риска при заражении коронавирусом.

Потураев сообщил, что все нардепы, которые контактировали с депутатом Шаховым сдали экспресс-тесты – их результат отрицательный.

Отвечая на вопрос о том, что случится, если окажется, что депутат Шахов все-таки перезаразил весь парламент, Потураев сказал: "Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Переболеем и вернемся к работе. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто придет новый. В чем проблема? Нет проблемы".

  • 18 марта стало известно, что тест Шахова на коронавирус дал позитивный результат. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. На следующий день присутствовал на заседании комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.
  • Народные депутаты, члены экологического комитета Рады, которые общались с Шаховым, приняли решение самоизолироваться.

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Медведева Наталия
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