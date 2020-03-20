Разумков рассказал, как заражение депутата коронавирусом повлияет на работу Рады

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада не прекратит работу из-за того, что депутат из группы Доверие Сергей Шахов заразился коронавирусом COVID-19. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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"Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет", - сказал Разумков.

По его словам, Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах. "Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное – уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания", - добавил спикер парламента.

18 марта стало известно , что тест Шахова на коронавирус дал позитивный результат. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. На следующий день присутствовал на заседании комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Народные депутаты, члены экологического комитета Рады, которые общались с Шаховым, приняли решение самоизолироваться.