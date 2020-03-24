Верховная Рада соберется 26 марта в обычном режиме: что рассмотрят на заседании

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание 26 марта. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в руководстве фракции Слуга народа.

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Заседание пройдет в сессионном зале парламента "с дополнительными средствами защиты" для депутатов. "Планируем в экспресс-режиме принять все нужные решения и разойтись", - рассказал один из руководителей фракции.

По словам собеседников, сейчас для этого заседания профильные комитеты разрабатывают законопроекты из экономического блока.

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Также, как отметили источники, вопрос введения в Украине чрезвычайного положения по состоянию на сегодня вряд ли будет вынесен на рассмотрение. (Замглавы Минздрава Виктор Ляшко считает целесообразным введение ЧП, если при этом людям старше 60 лет обеспечат доставку продуктов, лекарств, а также отсрочат оплату коммуналок.)

Собеседники в руководстве фракции добавили, что Рада собирается назначить в четверг министра энергетики и защиты окружающей среды. Им, по данным источников, должна стать Ольга Богуславец, ныне глава директората энергетических рынков Минэнергоугля.

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