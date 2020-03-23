Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шмыгаль: Сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение в стране

Шмыгаль: Сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение в стране - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.03.2020, 23:12

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас нет необходимости для введения в Украине чрезвычайного положения

На данный момент нет потребности для введения в Украине чрезвычайного положения. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в программе Свобода слова.

"Чрезвычайное положение вводится, когда происходят действительно чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине – довольно умеренное, в отличие от множества стран Европы", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что в тех областях, где коронавирус появляется, после первого же заболевшего, вводится режим чрезвычайной ситуации. Кабмин его утверждает для каждого региона.

"Пока этих мер достаточно для того, чтобы эффективно управлять ситуацией  в тех регионах, где заболевание уже появилось, и в стране в целом", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что введение чрезвычайного положения – это отдельное решение, которое Кабинет министров предлагает президенту в виде проекта указа и далее Верховная Рада такой указ утверждает.

"Ситуация на этой неделе не выглядит так, что есть необходимость вводить чрезвычайное положение", – считает премьер.

В ответ на вопрос, может ли ситуация измениться, он напомнил, что за последние дни в страну вернулись несколько тысяч украинцев из Европы, где коронавирус распространяется гораздо быстрее.

"В ближайшие две недели ситуация может меняться, но сегодня мы принимаем все меры, для того, чтобы максимально это ограничить", – ответил Шмыгаль.

  • 17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений
  • На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
чрезвычайное положение Денис Шмыгаль коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 