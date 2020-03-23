Шмыгаль: Сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение в стране

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

На данный момент нет потребности для введения в Украине чрезвычайного положения. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в программе Свобода слова.

"Чрезвычайное положение вводится, когда происходят действительно чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине – довольно умеренное, в отличие от множества стран Европы", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что в тех областях, где коронавирус появляется, после первого же заболевшего, вводится режим чрезвычайной ситуации. Кабмин его утверждает для каждого региона.

"Пока этих мер достаточно для того, чтобы эффективно управлять ситуацией в тех регионах, где заболевание уже появилось, и в стране в целом", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что введение чрезвычайного положения – это отдельное решение, которое Кабинет министров предлагает президенту в виде проекта указа и далее Верховная Рада такой указ утверждает.

"Ситуация на этой неделе не выглядит так, что есть необходимость вводить чрезвычайное положение", – считает премьер.

В ответ на вопрос, может ли ситуация измениться, он напомнил, что за последние дни в страну вернулись несколько тысяч украинцев из Европы, где коронавирус распространяется гораздо быстрее.

"В ближайшие две недели ситуация может меняться, но сегодня мы принимаем все меры, для того, чтобы максимально это ограничить", – ответил Шмыгаль.

17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

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