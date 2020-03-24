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Коронавирус. Главный санврач выступает за усиление мер на карантине

Коронавирус. Главный санврач выступает за усиление мер на карантине - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
24.03.2020, 08:45

Главный санврач Виктор Ляшко поддерживает ограничение прав и свобод , если это уменьшит мобильность пожилых граждан в период карантина

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что считает целесообразным введение чрезвычайного положения в Украине, если людям старше 60 лет обеспечат доставку продуктов, лекарств, отсрочат оплату коммунальных платежей. Об этом он сказал вчера в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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"Я буду, как главный санитарный врач Украины, поддерживать любые жесткие меры, которые будут ограничивать право людей свободно передвигаться и свободно покидать свои дома. Особенно, если это будет касаться людей старшего возраста, 60+, когда им будет организовано возможность доставки питания, будет отсрочено возможность не платить коммунальные платежи, будет обеспечена доставка лекарственных средств. Поэтому в принципе мы должны ограничивать их в определенных правах и свободах", - отметил Ляшко.

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По его словам, "это возможно сделать, только введя чрезвычайное положение на территории нашей страны".

Он напомнил, что практика западных стран показала, что нужно действовать на опережение.

"Как показывает практика, страны, что действовали на опережение, вводили ограничительные меры, ограничения мобильности, особенно ограничения мобильности пожилых людей, значительно легче входят в эпидемии", - подчеркнул Ляшко, уточнив, что страны, где были жесткие ограничительные меры, легче сдерживали пиковые нагрузки на медицину.

"Это значит, что таким образом мы можем сохранить больше жизней украинцев в случае, если у нас состоится массовое поступление больных коронавирусом", - объяснил Ляшко.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец выступал за введение в Украине чрезвычайного положения.

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Арина Толина
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