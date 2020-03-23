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Коронавирус. Главный санврач надел маску и объяснил, зачем

Коронавирус. Главный санврач надел маску и объяснил, зачем - Фото
Виктор Ляшко (скриншот из видео)
23.03.2020, 13:53

Главный санврач напомнил украинцам, зачем носить медицинские маски, которые "не спасают" от коронавируса

В связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 украинцам рекомендуют надевать медицинские маски в общественных местах, чтобы не заразить других людей. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Сегодня я надел маску по одной причине. Сегодня мы все потенциально можем быть инфицированы. Маску я надеваю, когда захожу в помещение, где есть другие люди. Маску надеваю по одной причине - потому что я точно не знаю, могу ли я быть в инкубационном периоде. Поэтому рекомендую и вам надевать хирургическую маску всегда, когда вы посещаете общественные заведения, больницы, банки и другие объекты", - отметил он.

  • 3 марта Ляшко заявлял, что медицинские маски не спасут от коронавируса, а дают ложное ощущение безопасности, поэтому надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ.

Важно: Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома

Арина Толина, Шмыкова Александра
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Виктор Ляшко карантин коронавирус медмаски
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