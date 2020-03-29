Рада завтра рассмотрит законы по борьбе с COVID-19 и замену министров - Разумков

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В понедельник, 30 марта, состоится внеочередное заседание парламента. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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По его словам, в воскресенье, 29 марта, состоялась встреча руководства Рады с лидерами фракций и профильных комитетов. "Сейчас ждем письма от президента о созыве внеочередного заседания. Была достигнута договоренность, что внеочередное состоится в 14:00", - заявил спикер.

Разумков отметил, что заседание планируется проводить в сессионном зале. "Маски, очки и перчатки всем нардепам будут предложены", - добавил он.

Также он озвучил законопроекты, которые планируется рассмотреть:

- №3268 об обеспечении лечения больных коронавирусом;

- №3275 об экономических гарантиях в связи с коронавирусом;

- №3271 о криминализации вывоза через таможенную границу Украины средств защиты;

- №3277 об изменениях в работе комитетов, чтобы на время пандемии комитеты могли проводить заседания в режиме онлайн;

- правительственный законопроект об изменениях в бюджет;

- кадровые вопросы: планируется смена министров здравоохранения, финансов, энергетики и защиты окружающей среды.

При этом, по словам, Разумкова, касательно законопроектов о рынке земли и банках продолжаются дискуссии.

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В свою очередь, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия допустил, что законопроекты о земле и банках могут быть рассмотрены завтра на отдельном внеочередном заседании.