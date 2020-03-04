Рада утвердила новый состав правительства: "за" проголосовали 277 депутатов

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Верховная Рада вслед за поддержкой нового премьер-министра Дениса Шмыгаля проголосовала за новый состав правительства. "За" проголосовали 277 депутатов.

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Новый состав Кабмина выглядит так:

- вице-премьер - министр цифровой трансформации: Михаил Федоров. Федоров присоединился к избирательному штабу Зеленского в декабре 2018 года. Возглавил digital-направление. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 избран депутатом СН, N6 в избирательном списке. С 21 мая 2019 - советник президента (вне штата) по digital-направлению. Затем был назначен вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации.

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции: Вадим Пристайко. Экс-министр иностранных дел, дипломат, экс-заместитель главы ОП Владимира Зеленского.

- вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий: Алексей Резников.; Представляет Украину в политической подгруппе ТКГ в Минске. До этого работал секретарем Киевсовета, заместителем главы КГГА с 2016 пр 2018 годы.

- министр внутренних дел: Арсен Аваков. Министр внутренних дел с 2014 года.

- министр молодежи и спорта: Вадим Гутцайт. Президент Федерации фехтования Украины. На выборах в прошлом году отказался идти по списку Слуги народа под 81 номером, заявив, что хочет работать в исполнительной власти, а не законодательной.

- министр по делам ветеранов: Сергей Бессараб. С 3 мая 2012 года был первым заступником командующего сухопутных войск ВСУ. В 2015 - 2016 годах - командующий АТО, с 2015 года - заместитель начальника Генштаба.

- министр здравоохранения: Илья Емец. Министр здравоохранения Украины (при Викторе Януковиче). Назначен 21 декабря 2010 года. Отправлен в отставку 17 мая 2011 года (объявленная причина - отсутствие реформ во вверенной сфере).

- министр инфраструктуры: Владислав Криклий. Действующий министр инфраструктуры. С 2014 по 2015 годов - советник министра Арсена Авакова.

- министр социальной политики: Марина Лазебная. Летом прошлого года была назначена главой Государственной социальной службы. Спустя полтора месяца уволена правительством Гончарука.

- министр юстиции: Денис Малюська.; Действующий министр юстиции. До этого был избран депутатом по списку Слуги народа на выборах в прошлом году (номер в списке - 21).

- министр финансов: Игорь Уманский. С октября 2014 по декабрь 2015 – первый заместитель министра финансов Украины (правительство Натальи Яресько). В октябре 2016 года стал внештатным советником Петра Порошенко. В феврале 2019 года подал заявление об увольнении, потому что его предложения в АП "игнорировали".

- министр Кабинета министров: Олег Немчинов. Бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта в правительстве Гройсмана.

- министр развития громад и территорий: Алексей Чернышов. Глава Киевской ОГА.

Президент Владимир Зеленский внес на должность министра обороны кандидатуру Андрея Тарана, а на должность главы МИДа – Дмитрия Кулебу. Их будут голосовать отдельно.

В новом Кабмине будет четыре исполняющих обязанности министров: Минэнерго, Минкульт, Минэкономики, Минобразования.

Шмыгаль сообщил депутатам от СН, что ему надо две недели, чтобы найти кандидатов на вакантные портфели. Если он это сделает, Рада может провести еще одно внеочередное заседание. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в руководстве СН.

Сегодня Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 депутата. Также парламент проголосовал за назначение новым премьером Дениса Шмыгаля. "За" проголосовал 291 депутат.