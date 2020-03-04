Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-министра развития общин Дениса Шмыгаля. "За" проголосовал 291 депутат.

"Сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров", - заявил президент Владимир Зеленский, представляя кандидатуру Шмыгаля.

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По словам Зеленского, за последние годы "в Украине были правительство технократов, правительство "казнократив", правительство спасения, правительство крепких хозяйственников, правительство спасения крепких хозяйственников и так далее". "Я верю, что у нас наконец появится именно правительство для людей", - сказал президент.

Шмыгаль во время выступления отметил, что первоочередным заданием считает недопущение экономического и бюджетного кризиса. Он планирует пересмотреть бюджет на 2020 год: увеличить выплаты и пенсии, сократить зарплаты и премии министров, членов набсоветов и других чиновников; погасить задолженность перед шахтерами. Также среди приоритетов - усиление экономического блока правительства.

Среди реформ, которые будут продолжены новым Кабмином - реформа децентрализации, программа большого строительства, доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения, а также диджитализация госпроцессов.

" За" проголосовали 353 депутата. Сегодня Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку.

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