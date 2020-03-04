Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада отправила в отставку Кабмин Гончарука: "за" проголосовали 353 депутата

Рада отправила в отставку Кабмин Гончарука: "за" проголосовали 353 депутата - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.03.2020, 16:53

Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука

дополнено

Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что влечет за собой отставку всего правительства. "За" проголосовали 353 депутата.

Президент Владимир Зеленский сказал в Раде, что Кабмин Гончарука добился многих результатов, однако украинцам этого мало.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не воровать мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки", - сказал президент.

Он добавил, что есть впечатление, что экономика "брала разгон, но споткнулась и рискует проехаться лицо по земле".

Сам Гончарук, выступая с трибуны парламента, сказал, что его правительство перекрыло много коррупционных схем, из-за чего, по его словам, подверглось дискредитации в СМИ.

"Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки работы любого правительства, но я уверен, что украинцы уже чувствуют нашу с вами работу…" – сказал Гончарук.

ОБНОВЛЕНО В 17:40. Из фракции Слуга народа никто не проголосовал против отставки Гончарука, воздержались четверо. В частности, воздержались: Владимир Иванов, Елена Шуляк, Виталий Безгин, Максим Перебийнис. Из фракции ОПЗЖ также никто не голосовал против отставки. В Евросолидарности не голосовали ни за, ни против отставки Кабмина, 25 депутатов воздержались. Фракция Батькивщина поддержала отставку правительства, против не голосовал никто. Фракция Голос, как и Евросолидарность, не голосовала ни за, ни против, 20 депутатов воздержались.

Сейчас парламент готовится проголосовать за новый состав правительства. Как будет выглядеть новый Кабмин - список.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
алексей гончарук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 