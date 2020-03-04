Рада отправила в отставку Кабмин Гончарука: "за" проголосовали 353 депутата

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

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Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что влечет за собой отставку всего правительства. "За" проголосовали 353 депутата.

Президент Владимир Зеленский сказал в Раде, что Кабмин Гончарука добился многих результатов, однако украинцам этого мало.

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"Не воровать мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки", - сказал президент.

Он добавил, что есть впечатление, что экономика "брала разгон, но споткнулась и рискует проехаться лицо по земле".

Сам Гончарук, выступая с трибуны парламента, сказал, что его правительство перекрыло много коррупционных схем, из-за чего, по его словам, подверглось дискредитации в СМИ.

"Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки работы любого правительства, но я уверен, что украинцы уже чувствуют нашу с вами работу…" – сказал Гончарук.

ОБНОВЛЕНО В 17:40. Из фракции Слуга народа никто не проголосовал против отставки Гончарука, воздержались четверо. В частности, воздержались: Владимир Иванов, Елена Шуляк, Виталий Безгин, Максим Перебийнис. Из фракции ОПЗЖ также никто не голосовал против отставки. В Евросолидарности не голосовали ни за, ни против отставки Кабмина, 25 депутатов воздержались. Фракция Батькивщина поддержала отставку правительства, против не голосовал никто. Фракция Голос, как и Евросолидарность, не голосовала ни за, ни против, 20 депутатов воздержались.

Сейчас парламент готовится проголосовать за новый состав правительства. Как будет выглядеть новый Кабмин - список.