Гончарук написал заявление об отставке. Как будет выглядеть новый Кабмин: список

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве фракции. По его словам, факт подачи заявления подтвердил на заседании спикер Дмитрий Разумков.
Завтра, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.
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Во вторник, 3 марта, состоялось заседание фракции Слуга народа, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Глава государства представил фракции свое видение изменений в Кабмине.
Присутствующие на встрече депутаты рассказали LIGA.net, как изменится Кабмин.
Вместо Гончарука предлагается назначить Дениса Шмыгаля - нынешнего вице-премьера - министра развития громад.
Также в новое правительство войдут:
- вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров
- вице-премьер по евроинтеграции - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
- министр внутренних дел Арсен Аваков
- министр экономического развития Роман Жуковский
- министр энергетики (ищут кандадатуру)
- министр инфраструктуры Владислав Криклий
- министр образования и науки (ведутся консультации)
- министр здравоохранения Илья Емец
- министр культуры, молодежи и спорта (ищут кандидатуру)
- министр социальной политики Марина Лазебная
- министр обороны Андрей Таран
- министр по делам ветеранов
- министр по оккупированным территориям Алексей Резников
- министр финансов Игорь Уманский
- министр юстиции Денис Малюська
- министр сельского хозяйства Тимофей Милованов
- министр Кабминета министров Олег Немчинов
- министр промышленного развития и оборонного комплекса Игорь Корыстылев.
список обновляется