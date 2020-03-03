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Гончарук написал заявление об отставке. Как будет выглядеть новый Кабмин: список

Гончарук написал заявление об отставке. Как будет выглядеть новый Кабмин: список - Фото
Заседание правительства (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.03.2020, 20:09

Сегодня на заседании фракции Слуга народа президент Владимир Зеленский представил свое видение изменений в Кабмине

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве фракции. По его словам, факт подачи заявления подтвердил на заседании спикер Дмитрий Разумков

Завтра, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

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Во вторник, 3 марта, состоялось заседание фракции Слуга народа, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Глава государства представил фракции свое видение изменений в Кабмине.

Присутствующие на встрече депутаты рассказали LIGA.net, как изменится Кабмин.

Вместо Гончарука предлагается назначить Дениса Шмыгаля - нынешнего вице-премьера - министра развития громад.

Также в новое правительство войдут:

- вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров

- вице-премьер по евроинтеграции - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

- министр внутренних дел Арсен Аваков

- министр экономического развития Роман Жуковский

- министр энергетики (ищут кандадатуру)

- министр инфраструктуры Владислав Криклий

- министр образования и науки (ведутся консультации)

- министр здравоохранения Илья Емец

- министр культуры, молодежи и спорта (ищут кандидатуру)

- министр социальной политики Марина Лазебная

-  министр обороны Андрей Таран

-  министр по делам ветеранов 

-  министр по оккупированным территориям Алексей Резников

-  министр финансов Игорь Уманский

-  министр юстиции Денис Малюська

- министр сельского хозяйства Тимофей Милованов

- министр Кабминета министров Олег Немчинов

- министр промышленного развития и оборонного комплекса Игорь Корыстылев.

список обновляется

  • 28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает президент Владимир Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.
  • Вчера, 2 марта, на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки. Он сказал, что насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом".
  • Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что Гончарук сохранит свою должность.

Ребрина Вадим, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский кабмин правительство алексей гончарук
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