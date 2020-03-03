Гончарук написал заявление об отставке. Как будет выглядеть новый Кабмин: список

Заседание правительства (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве фракции. По его словам, факт подачи заявления подтвердил на заседании спикер Дмитрий Разумков.

Завтра, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

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Во вторник, 3 марта, состоялось заседание фракции Слуга народа, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Глава государства представил фракции свое видение изменений в Кабмине.

Присутствующие на встрече депутаты рассказали LIGA.net, как изменится Кабмин.

Вместо Гончарука предлагается назначить Дениса Шмыгаля - нынешнего вице-премьера - министра развития громад.

Также в новое правительство войдут:

- вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров

- вице-премьер по евроинтеграции - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

- министр внутренних дел Арсен Аваков

- министр экономического развития Роман Жуковский

- министр энергетики (ищут кандадатуру)

- министр инфраструктуры Владислав Криклий

- министр образования и науки (ведутся консультации)

- министр здравоохранения Илья Емец

- министр культуры, молодежи и спорта (ищут кандидатуру)

- министр социальной политики Марина Лазебная

- министр обороны Андрей Таран

- министр по делам ветеранов

- министр по оккупированным территориям Алексей Резников

- министр финансов Игорь Уманский

- министр юстиции Денис Малюська

- министр сельского хозяйства Тимофей Милованов

- министр Кабминета министров Олег Немчинов

- министр промышленного развития и оборонного комплекса Игорь Корыстылев.

список обновляется

28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает президент Владимир Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

Вчера, 2 марта, на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки. Он сказал, что насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом".

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что Гончарук сохранит свою должность.