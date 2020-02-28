Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

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4 марта в 16:00 состоится внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, которое созывается в связи с требованием президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте парламента.

По информации собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа, внеочередное заседание будет посвящено кадровым вопросам.

В то же время нардепы говорят, что не знают, какие именно кадровые вопросы будут решаться.

Во вторник, 3 марта, состоится заседание фракции, на котором будет обсуждаться этот вопрос.

В пресс-службе Офиса президента пообещали выяснить, по какому поводу созвано внеочередное заседание.

Обновлено в 20:25

Пресс-служба ОП прислала такой ответ: "Президент Украины Владимир Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и относительно Кабинета Министров Украины. Кроме того, Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов".

Обновлено в 20:45

По словам собеседника в руководстве СН, планируется сменить министра иностранных дел Вадима Пристайко и министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Также, возможно, своей должности лишатся Юлия Соколовская, Оксана Коляда и Анна Новосад. Вместо Пристайко планируется назначить Дмитрия Кулебу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении бывшего вице-премьер-министра и нардепа Сергея Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.

26 февраля Зеленский заявил , что он встречался с Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве.

В тот же день Гончарук заявил, что встречался с Тигипко , поскольку правительству "нужно усиление людьми, которые понимают, что такое промышленность".

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