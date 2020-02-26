Гончарук встречался с Тигипко: Правительству нужно усиление

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что он встречался с бывшим вице-премьер-министром и нардепом Сергеем Тигипко, поскольку правительству "нужно усиление людьми, которые понимают, что такое промышленность". Об этом он заявил на брифинге.

По словам Гончарука, он не писал никаких заявлений об отставке, а также не обсуждал этого с президентом Владимиром Зеленским.

Гончарук заявил, что он виделся с Тигипко: "Как и со многими другими, я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые действительно понимают, что такое промышленность".

Сегодня Зеленский заявил, что он встречался с Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Гончарука на посту премьера.

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