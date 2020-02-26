Гончарук встречался с Тигипко: Правительству нужно усиление

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что он встречался с бывшим вице-премьер-министром и нардепом Сергеем Тигипко, поскольку правительству "нужно усиление людьми, которые понимают, что такое промышленность". Об этом он заявил на брифинге.
По словам Гончарука, он не писал никаких заявлений об отставке, а также не обсуждал этого с президентом Владимиром Зеленским.
Гончарук заявил, что он виделся с Тигипко: "Как и со многими другими, я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые действительно понимают, что такое промышленность".
Читайте также: Пленки Гончарука. Что он наговорил о Зеленском, а главное - кто сбивает премьера