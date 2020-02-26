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Зеленский подтвердил встречу с Тигипко

Зеленский подтвердил встречу с Тигипко - Фото
Сергей Тигипко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.02.2020, 11:57

Президент Владимир Зеленский провел собеседование с Сергеем Тигипко, в СМИ сообщают о возможном назначении Тигипко в правительство

Президент Владимир Зеленский встречался с бывшим вице-премьер-министром и нардепом Сергеем Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве. Об этом президент сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Я действительно сейчас с многими людьми провожу собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался", - ответил Зеленский на вопрос, правдива ли информация о том, что он ведет переговоры с Тигипко о должности в Кабмине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьер-министра.

  • 15 января в сети появились записи, на которых Гончарук обсуждает с руководством Минфина и Нацбанка, как объяснять Зеленскому экономические вопросы.
  • 17 января премьер-министр написал заявление об отставке, которое передал Зеленскому "с правом внесения в Раду".
  • В тот же день Зеленский не поддержал отставку Гончарука и заявил, что дает премьеру еще один шанс.

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Денис Юдин
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