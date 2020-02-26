Зеленский подтвердил встречу с Тигипко

Президент Владимир Зеленский встречался с бывшим вице-премьер-министром и нардепом Сергеем Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве. Об этом президент сообщил в комментарии Радио Свобода.
"Я действительно сейчас с многими людьми провожу собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался", - ответил Зеленский на вопрос, правдива ли информация о том, что он ведет переговоры с Тигипко о должности в Кабмине.
Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьер-министра.
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