Зеленский подтвердил встречу с Тигипко

Сергей Тигипко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский встречался с бывшим вице-премьер-министром и нардепом Сергеем Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве. Об этом президент сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Я действительно сейчас с многими людьми провожу собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался", - ответил Зеленский на вопрос, правдива ли информация о том, что он ведет переговоры с Тигипко о должности в Кабмине.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Зеленского рассматривают вопрос о назначении Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьер-министра.

15 января в сети появились записи, на которых Гончарук обсуждает с руководством Минфина и Нацбанка, как объяснять Зеленскому экономические вопросы.

17 января премьер-министр написал заявление об отставке, которое передал Зеленскому "с правом внесения в Раду".

В тот же день Зеленский не поддержал отставку Гончарука и заявил, что дает премьеру еще один шанс.

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