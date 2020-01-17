Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил сегодня у себя Facebook.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент",- отметил Гончарук.

Читайте также: Гончарук о сливе "записей": Это медиа-атака – видео

По его словам, последние четыре месяца команда президента много работала над тем, чтобы страна изменилась, а за короткий промежуток времени многое удалось.

"На разных фронтах мы подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, перезагрузили топ-руководство органов государственной власти, успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне", - добавил премьер.

Он считает, что все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов с 18% до 9%.

Главным вызовом Гончарук назвал необходимость преодолеть коррупцию в госсекторе. "Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей",- добавил премьер.

В офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский получил заявление об отставке и рассмотрит его. "О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно", - отмечается в сообщении.

Справка. Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии парламента, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.