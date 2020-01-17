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Гончарук написал заявление об отставке

Гончарук написал заявление об отставке - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
17.01.2020, 09:42

Премьер-министр передал заявление президенту

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил сегодня у себя Facebook.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент",- отметил Гончарук.

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По его словам, последние четыре месяца команда президента много работала над тем, чтобы страна изменилась, а за короткий промежуток времени многое удалось.

"На разных фронтах мы подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, перезагрузили топ-руководство органов государственной власти, успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне", - добавил премьер.

Он считает, что все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов с 18% до 9%.

Главным вызовом Гончарук назвал необходимость преодолеть коррупцию в госсекторе. "Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей",- добавил премьер.

В офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский получил заявление об отставке и рассмотрит его. "О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно", - отмечается в сообщении.

Справка. Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии парламента, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

  • 15 января на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского. После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.
  • Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство.

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Владимир Зеленский алексей гончарука
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