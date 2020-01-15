Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин опроверг информацию об отставке Гончарука

Кабмин опроверг информацию об отставке Гончарука - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
15.01.2020, 22:55

Пресс-служба Кабмина также не подтвердила записи, которые появились в интернете

Правительство опровергло слухи об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Пресс-служба заявила, что ей также ничего неизвестно о подлинности аудио или видео записей, распространяемых в интернете.

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности каких-либо аудио или видео записей, которые распространяются в сети Интернет.
Информация о заявлении об отставке Премьер-министра не соответствует действительности", – сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее в интернете появились записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти. После публикации записей в интернете со ссылкой на источники стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.

Напишите нам
кабмин алексей гончарук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 