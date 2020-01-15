Кабмин опроверг информацию об отставке Гончарука

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство опровергло слухи об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Пресс-служба заявила, что ей также ничего неизвестно о подлинности аудио или видео записей, распространяемых в интернете.

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности каких-либо аудио или видео записей, которые распространяются в сети Интернет.

Информация о заявлении об отставке Премьер-министра не соответствует действительности", – сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее в интернете появились записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти. После публикации записей в интернете со ссылкой на источники стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.