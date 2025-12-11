FT: Россия не должна выводить войска из демилитаризованной зоны на Донбассе, а Украина – да

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Согласно ранним проектам мирного плана США, на территории Донецкой и Луганской областей должна быть создана "нейтральная демилитаризованная буферная зона", из которой армия Украины выйти должна, а вот армия РФ – нет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников.

Эта зона должна была быть международно признана как "территория, принадлежащая Российской Федерации", поэтому армия оккупантов не должна ее покидать.

По словам нескольких собеседников, знакомых с переговорами, чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние недели якобы вынудили украинских переговорщиков согласиться на "обмен территориями", который они считают "неизбежной частью" любого мирного соглашения между Киевом и Москвой. Особенно на этом настаивал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, говорят анонимные собеседники.

Украинские чиновники, участвовавшие в переговорах, заявили, что США настаивают на создании зоны, подобной той, что разделяет Северную и Южную Корею уже более 72 лет. Однако власти Украины вместо длительного мира рассматривают демилитаризованную зону как путь к замороженному конфликту, где кратковременная пауза позволит РФ перегруппироваться для нового наступления.

Высокопоставленный украинский чиновник, который знаком с мирным планом в последней редакции, заявил, что там нет призыва к России выводить свои войска с того, что будет восточной границей демилитаризованной зоны.

Отмечается, что контроль над Донбассом означал бы захват "пояса крепостей" городов – Покровска, Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска, – которые остаются валом против российских войск на востоке Украины.