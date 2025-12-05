Сырский: Россия прикрывается переговорами, чтобы захватить как можно больше территорий

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Россия не демонстрирует никаких признаков сворачивания своих военных действий в Украине, несмотря на заявления диктатора Владимира Путина о якобы готовности к миру. Об этом заявил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью Sky news.

Генерал отметил, что у россиян есть преимчущесто в численности войск и огневой мощи, поэтому поддержка союзников сейчас становится "как никогда важной". По словам головкома, Россия использует переговоры в качестве прикрытия.

"Вы видите, что, хотя мы и хотим мира, справедливого мира, противник продолжил наступление. В их операциях нет ни пауз, ни задержек. Они продолжают продвигать свои войска вперед, чтобы под прикрытием переговоров захватить как можно больше нашей территории", – сказал он.

Поэтому Украина вынуждена продолжать вести войну, чтобы защищаться.