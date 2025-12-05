Сырский: Россия прикрывается переговорами, чтобы захватить как можно больше территорий
Россия не демонстрирует никаких признаков сворачивания своих военных действий в Украине, несмотря на заявления диктатора Владимира Путина о якобы готовности к миру. Об этом заявил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью Sky news.
Генерал отметил, что у россиян есть преимчущесто в численности войск и огневой мощи, поэтому поддержка союзников сейчас становится "как никогда важной". По словам головкома, Россия использует переговоры в качестве прикрытия.
"Вы видите, что, хотя мы и хотим мира, справедливого мира, противник продолжил наступление. В их операциях нет ни пауз, ни задержек. Они продолжают продвигать свои войска вперед, чтобы под прикрытием переговоров захватить как можно больше нашей территории", – сказал он.
Поэтому Украина вынуждена продолжать вести войну, чтобы защищаться.
- 4 декабря в Европе оценили переговоры о мире и заявили, что Кремль абсолютно не заинтересован в перемирии или мирном договоре.
- Вице-президент США Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости касательно урегулирования войны РФ проти Украины.
