"Кремль абсолютно не заинтересован в перемирии или мирном договоре". В Европе оценили переговоры

Российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Реальный смысл от переговоров будет тогда, когда Москва продемонстрирует хотя бы минимальную готовность к ним, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. А ее литовский коллега Кястутис Будрис отметил, что РФ "абсолютно не заинтересована" в мире или прекращении огня. Об этом чиновники рассказали для текста LIGA.net о встрече глав дипломатии стран-членов НАТО в Брюсселе 3 декабря.

"Мы поддерживаем усилия, направленные на достижение справедливого мира. Однако мы пока не видели никаких уступок со стороны агрессора, которым является Россия", – отметила Валтонен.

Чиновница добавила, что сначала, как этого требует Европа, должно быть прекращение огня – по крайней мере в отношении энергетической сферы.

Однако РФ не хочет делать и этого, отметила чиновница.

Глава МИД Литвы также отметил, что Россия продолжает убеждать международное сообщество, якобы ее действия – это нормально.

"А для нас это неприемлемо. Территориальная целостность, суверенитет – это очень, очень базовые вещи, которые защищают всех нас", – подчеркнул Будрис.

Он отметил, что за последние полгода Европа и Соединенные Штаты предоставили Украине еще больше военной помощи, в частности через инициативу PURL, однако что за это время не изменилось вообще – так это позиция Москвы.

"В Кремле абсолютно не заинтересованы ни в прекращении огня, ни в мирном соглашении, и они продолжают делать свое", – акцентировал чиновник.

По его словам, это является поводом для Европы подготовить финансы на следующий год – в этом партнеры должны осознавать потребности Украины, составляющие более чем 50 млрд евро.

"И мы также должны понимать, что должны разделить бремя. Мы не можем продолжать действовать так, как сейчас, когда бремя лежит на плечах стран только Северной Европы и Балтии, Германии, Польши, некоторых других", – подытожил Будрис.