В Италии считают "преждевременным" участие в PURL, пока продолжаются мирные переговоры

Оружие больше не будет нужно Украине, если прекратятся боевые действия, заявил Антонио Таяни

Антонио Таяни (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что участие его страны в программе PURL будет "преждевременным" на фоне активизации переговоров по урегулированию войны России против Украины. Его цитирует агентство Bloomberg.

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не будет нужно. Потребуются и другие вещи, такие как гарантии безопасности", – сказал Таяни, общаясь с журналистами в Брюсселе.

Журналисты отметили, что эти заявления – самый яркий признак того, что правительство премьера Италии Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после исчерпания финансирования и преодоления напряженности внутри правящей коалиции.

В материале говорится, что хотя правительство настаивает на продолжении поддержки Киева, оно также стало первым в Европе, кто прямо заявил о том, что Украине не следует поставлять дополнительное оружие, пока ведутся переговоры о прекращении огня.

После некоторых колебаний Рим в октябре сигнализировал о готовности присоединиться к инициативе PURL. Программа, которая была запущена после того, как Вашингтон сократил поставки оружия для Украины, позволяет союзникам покупать вооружение США для Сил обороны.