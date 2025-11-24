Украине нужно около $1 млрд в месяц, чтобы бесперебойно получать оружие Штатов – Минобороны

Оборонное ведомство отметило, что важно привлечь к PURL как можно больше стран НАТО, чтобы различные потребности защитников были полностью обеспечены

Система HIMARS на вооружении ВСУ (Иллюстративное фото 2022 года: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Союзники по НАТО должны финансировать инициативу PURL на уровне около $1 млрд в месяц, чтобы могла стабильно получать американское оружие. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Для того, чтобы обеспечить стабильные поставки вооружений необходимо обеспечить регулярные взносы от всех партнеров и достичь целевого уровня финансирования – примерно $1 млрд в месяц. Именно поэтому важно привлечь как можно больше стран, чтобы различные потребности фронта были обеспечены полностью", – говорится в документе.

В ведомстве также рассказали LIGA.net, что сейчас партнеры объявили о предоставлении около $3,12 млрд по этой инициативе.

Учитывая, что PURL стартовал три месяца и 20 дней назад, в среднем получается меньше миллиарда – около $850 млн в месяц.

Однако следует заметить, что эта помощь объявлялась неравномерно. Данные МО свидетельствуют, что почти 2/3 средств из $3,12 млрд были объявлены еще в первый месяц действия программы (подробнее здесь).

О том, что Украина рассчитывает на не менее $1 млрд ежемесячно от партнеров на финансирование PURL, президент Владимир Зеленский заявлял еще в конце августа.

В Минобороны также сообщили LIGA.net, что благодаря этой инициативе "существенно сокращено время" между принятием решения и фактическим получением вооружения, а также был получен доступ к тому оружию США, которое не имеет аналогов у европейских производителей и является критически важным для усиления возможностей украинских Сил обороны.

По словам ведомства, подробный перечень того, что входит в пакеты не подлежит разглашению, поскольку в нем есть информация с ограниченным доступом.

Однако МО сообщило, что в рамках этого механизма обеспечиваются критические номенклатуры средств противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские боеприпасы, ракетные выстрелы, бронетехника и другие приоритетные позиции.