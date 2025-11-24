Украине нужно около $1 млрд в месяц, чтобы бесперебойно получать оружие Штатов – Минобороны
Союзники по НАТО должны финансировать инициативу PURL на уровне около $1 млрд в месяц, чтобы могла стабильно получать американское оружие. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба Министерства обороны.
"Для того, чтобы обеспечить стабильные поставки вооружений необходимо обеспечить регулярные взносы от всех партнеров и достичь целевого уровня финансирования – примерно $1 млрд в месяц. Именно поэтому важно привлечь как можно больше стран, чтобы различные потребности фронта были обеспечены полностью", – говорится в документе.
В ведомстве также рассказали LIGA.net, что сейчас партнеры объявили о предоставлении около $3,12 млрд по этой инициативе.
Учитывая, что PURL стартовал три месяца и 20 дней назад, в среднем получается меньше миллиарда – около $850 млн в месяц.
Однако следует заметить, что эта помощь объявлялась неравномерно. Данные МО свидетельствуют, что почти 2/3 средств из $3,12 млрд были объявлены еще в первый месяц действия программы (подробнее здесь).
О том, что Украина рассчитывает на не менее $1 млрд ежемесячно от партнеров на финансирование PURL, президент Владимир Зеленский заявлял еще в конце августа.
В Минобороны также сообщили LIGA.net, что благодаря этой инициативе "существенно сокращено время" между принятием решения и фактическим получением вооружения, а также был получен доступ к тому оружию США, которое не имеет аналогов у европейских производителей и является критически важным для усиления возможностей украинских Сил обороны.
По словам ведомства, подробный перечень того, что входит в пакеты не подлежит разглашению, поскольку в нем есть информация с ограниченным доступом.
Однако МО сообщило, что в рамках этого механизма обеспечиваются критические номенклатуры средств противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские боеприпасы, ракетные выстрелы, бронетехника и другие приоритетные позиции.
- Следует отметить, что в конце сентября, заместитель министра обороны Гаврилюк сообщал, что в рамках PURL Украина получает американское оружие медленнее и в меньших объемах, чем когда оно предоставлялось напрямую из запасов Штатов по программе PDA.
- В середине октября глава Офиса президента Ермак признал, что в схеме PURL были задержки.
- В начале ноября медиа Axios со ссылкой на полученные данные Госдепа утверждало, что из-за шатдауна в США был отложен экспорт американского оружия на более чем $5 млрд для союзников и Украины. Однако неназванный чиновник Альянса сообщил Суспільному, что реализация PURL происходит без пауз.
