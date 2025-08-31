Украина рассчитывает на $1 млрд ежемесячно на закупку оружия США через программу PURL

К инициативе PURL уже присоединились семь государств – Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Канада, Бельгия и Латвия

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина рассчитывает, что в рамках инициативы PURL, которая предусматривает закупку американского оружия через НАТО, партнеры будут выделять не менее $1 млрд ежемесячно. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Глава государства поблагодарил партнеров, которые за этот месяц стали участниками программы PURL.

"Специальной нашей программы, которая позволяет покупать необходимое оружие для Сил обороны Украины – покупать в Америке", — уточнил Зеленский.

По словам президента, в августе к программе присоединились Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Канада, Бельгия и Латвия. Уже в программе более $2 млрд.

"Координация – НАТО. Благодарен всем за участие, и это хороший результат августа. Сентябрь тоже должен быть с соответствующим результатом. Наша цель – не менее одного миллиарда долларов в программе ежемесячно", — подчеркнул президент.

Он акцентировал, что эти средства идут на покупку очень эффективного оружия – ракет для Patriot, HIMARS, систем оружия, которые нужны для защиты украинских городов.

4 августа о помощи объявили Нидерланды и 5 августа Дания, Норвегия и Швеция. На тот момент совокупный объем их помощи был на более чем $1 млрд.

22 августа Шмыгаль сообщал, что механизм НАТО по закупке американского оружия для Украины привлек около $1,5 млрд военной помощи.

24 августа Канада пообещала направить на программу $500 млн.