Україна розраховує на $1 млрд щомісяця на закупівлю зброї США через програму PURL

До ініціативи PURL вже долучилися сім держав – Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія та Латвія

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна розраховує, що в межах ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї через НАТО, партнери виділятимуть щонайменше $1 млрд щомісячно. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL.

"Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці", – уточнив Зеленський.

За словами президента, у серпні до програми доєдналися Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія та Латвія. Уже в програмі понад $2 млрд.

"Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня. Вересень теж має бути з відповідним результатом. Наша мета – не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно", – наголосив президент.

Він акцентував, що ці кошти йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для Patriot, HIMARS, систем зброї, які потрібні для захисту українських міст.

4 серпня про допомогу оголосили Нідерланди та 5 серпня Данія, Норвегія і Швеція. На той момент сукупний обсяг їх допомоги був на більш ніж $1 млрд.

22 серпня Шмигаль повідомляв, що механізм НАТО із закупівлі американської зброї для України залучив близько $1,5 млрд військової допомоги.

24 серпня Канада пообіцяла спрямувати на програму $500 млн.