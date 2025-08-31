Україна розраховує на $1 млрд щомісяця на закупівлю зброї США через програму PURL
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна розраховує, що в межах ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї через НАТО, партнери виділятимуть щонайменше $1 млрд щомісячно. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL.

"Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці", – уточнив Зеленський.

За словами президента, у серпні до програми доєдналися Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія та Латвія. Уже в програмі понад $2 млрд.

"Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня. Вересень теж має бути з відповідним результатом. Наша мета – не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно", – наголосив президент.

Він акцентував, що ці кошти йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для Patriot, HIMARS, систем зброї, які потрібні для захисту українських міст.

Читайте також
США продадуть Україні обладнання для обслуговування Patriot і Starlink на понад $300 млн
війнаНАТОсшавійськова допомога