Програма з купівлі американської зброї для України вже мобілізувала $1,5 млрд

Військова підтримка за новою ініціативою партнерів збільшилась на $500 млн з початку місяця

Механізм НАТО із закупівлі американської зброї для України вже залучив близько $1,5 млрд військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

"Високо відзначив лідерство Марка Рютте в запуску ініціатив Альянсу на підтримку нашої держави. Зокрема, в межах механізму PURL, розробленого спільно з НАТО та США, вже мобілізовано близько 1,5 млрд доларів військової допомоги. У цьому контексті важливо продовжити продуктивну співпрацю в межах Коаліції охочих", – розповів український посадовець.

Раніше за PURL про пакети допомоги для України оголосили Нідерланди (першими, 4 серпня) та Данія, Норвегія та Швеція (5 серпня) – на той момент сукупний обсяг їх допомоги був на більш ніж $1 млрд.

Пресслужба НАТО 6 серпня заявила LIGA.net, що в Альянсі уже "найближчими тижнями" очікують перші постачання американської зброї за PURL.

Також глава Міноборони та керівник НАТО проговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та майбутнє посилення ролі Альянсу.

"Скоординували питання щодо фінансування ЗСУ та розвитку оборонної промисловості. Наші пріоритети чіткі: досягнення стандартів НАТО, інтеграція у глобальні ланцюги постачання, впровадження інновацій і технологій, перевірених у бою", – додав Шмигаль.

Також вони з Рютте відвідали одне з найбільших українських виробництв дронів.

"Україна має унікальний досвід інновацій на полі бою й інновацій у виробництві, і ми готові ділитися ним із партнерами в НАТО", – зазначив міністр.

