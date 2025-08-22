Рютте: Нові гарантії безпеки для України не мають бути як Будапештський меморандум
Безпекові гарантії, над якими зараз сумісно працюють Україна, США та Європа, мають бути справжніми на відміну від Будапештського меморандуму й Мінських домовленостей. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.
Рютте нагадав, що меморандум, який отримала Україна після відмови від ядерної зброї у 1994 році та Мінські угоди, укладені після початку російської агресії у 2014 році, не спричинили "справжніх гарантій".
"Нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом – Україна, США та Європа, – щоб гарантії були такого рівня, за яких Владимир Володимирович Путін сидячі у Москві ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов", – сказав Рютте.
За словами генсека НАТО, безпекові гарантії для України матимуть" два шари".
Спочатку буде ухвалення мирної угоди чи припинення вогню або поєднання того й іншого.
"Перший шар буде для того, щоб Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі", – заявив Рютте.
Далі будуть надані гарантії безпеки від США та Європи.
Генсек уточнив, що зараз триває робота над конкретними пропозиціями.
- 22 серпня Рубіо заявив, що Америка візьме участь у гарантіях безпеки для України після війни, але Європа має взяти на себе провідну роль.
