Рютте: Нові гарантії безпеки для України не мають бути як Будапештський меморандум

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET/ EPA)

Безпекові гарантії, над якими зараз сумісно працюють Україна, США та Європа, мають бути справжніми на відміну від Будапештського меморандуму й Мінських домовленостей. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

Рютте нагадав, що меморандум, який отримала Україна після відмови від ядерної зброї у 1994 році та Мінські угоди, укладені після початку російської агресії у 2014 році, не спричинили "справжніх гарантій".

"Нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом – Україна, США та Європа, – щоб гарантії були такого рівня, за яких Владимир Володимирович Путін сидячі у Москві ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов", – сказав Рютте.

За словами генсека НАТО, безпекові гарантії для України матимуть" два шари".

Спочатку буде ухвалення мирної угоди чи припинення вогню або поєднання того й іншого.

"Перший шар буде для того, щоб Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі", – заявив Рютте.

Далі будуть надані гарантії безпеки від США та Європи.

Генсек уточнив, що зараз триває робота над конкретними пропозиціями.