CNN: Рубіо вважає, що Європа має бути лідером гарантій безпеки для України

За словами обізнаних чиновників, США можуть розглянути забезпечення безпеки в повітрі

Марко Рубіо (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Америка візьме участь у гарантіях безпеки для України після війни, але Європа має взяти на себе провідну роль. Про це CNN повідомив європейський дипломат, знайомий із перебігом розмови.

За його словами, Рубіо зідзвонився з європейськими радниками з національної безпеки 21 серпня. Однак під час бесіди він не надав союзникам подробиць про конкретні гарантії безпеки, які могли б узяти на себе США.

Але, за словами дипломата, цей дзвінок "надає імпульс" у момент, коли Європа прагне подальшої взаємодії зі США.

Інші співрозмовники, знайомі з обговореннями, які відбулися цього тижня, повідомили, що США дали зрозуміти, що готові зіграти обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні після перемир'я.

Президент США Дональд Трамп виключив можливість розгортання американських військ на суші, але розглядаються інші варіанти. Потенційно пілоти США зможуть бути задіяні для місій пілотованої авіаційної підтримки в Україні, сказав анонімний співрозмовник.

Їх також можуть залучити для спостережних польотів над Україною, надаючи зображення високої роздільної здатності лінії фронту і переміщень військ.

Також чиновники зазначили, що заява про участь США в плануванні гарантій безпеки "все змінила". До цього подібні обговорення просувалися незначно, оскільки до кінця не була зрозуміла позиція США.