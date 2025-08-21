Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України
Президент Володимир Зеленський не бачить Китай серед гарантів безпеки для України. Про це стало відомо на зустрічі глави держави з журналістами 20 серпня, передає кореспондентка LIGA.net.
За його словами, країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.
"По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку", – заявив Зеленський.
Він також додав, що Китай відкрив ринок дронів для окупантів. Президент зазначив, що Китай не зробив нічого в той момент, коли Росія окупувала Крим.
"Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні й не допомагали в той момент, коли нам це було дійсно потрібно після 24 лютого", – акцентував він.
Зеленський наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки лише від тих країн, які готові надати реальну допомогу.
Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія згодна з тим, що гарантії безпеки України повинні на рівній основі забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай.
- 18 серпня Трамп зустрівся із Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Під час зустрічі Трамп підтвердив, що обговорить з партнерами варіант гарантій безпеки для України у форматі статті 5 НАТО.
- Держсекретар США Рубіо після переговорів у Білому домі заявив, що Україна після завершення війни має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.
- Президент після зустрічі в Білому домі заявив, що Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки.
Коментарі (0)