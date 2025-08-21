Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України

Пекін під час війни відкрив ринок дронів для окупантів, констатував президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський не бачить Китай серед гарантів безпеки для України. Про це стало відомо на зустрічі глави держави з журналістами 20 серпня, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

"По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку", – заявив Зеленський.

Він також додав, що Китай відкрив ринок дронів для окупантів. Президент зазначив, що Китай не зробив нічого в той момент, коли Росія окупувала Крим.

"Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні й не допомагали в той момент, коли нам це було дійсно потрібно після 24 лютого", – акцентував він.

Зеленський наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки лише від тих країн, які готові надати реальну допомогу.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія згодна з тим, що гарантії безпеки України повинні на рівній основі забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай.